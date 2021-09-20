В деле ученого из ЦАГИ и МФТИ появился гиперзвук

Ученому Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и профессору МФТИ Валерию Голубкину, арестованному по обвинению в государственной измене, вменяется передача отчетов о проделанной работе координатору голландского проекта HEXAFLY-INT, который работает над созданием гиперзвукового гражданского самолета.

Как сообщил адвокат ученого Иван Павлов, Голубкин передал отчеты о проделанной работе координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту, которого следствие считает так называемым "контактом" обвиняемого, в ноябре 2018 года по указанию своего непосредственного начальника. Сам Голубкин сбором информации для этих отчетов не занимался, а только помогал их оформлять. Поэтому, считает защита, вины ученого в передаче отчетов нет. Сведения в отчетах касались только HEXAFLY-INT.

Ранее адвокат заявлял также, что на все отчеты были получены разрешительные документы, подтверждающие, что в них нет секретной информации.

"Защита настаивает, что в его действиях отсутствует состав преступления", – указал Павлов.

Голубкин – физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник ЦАГИ и один из самых известных специалистов в области гиперзвука – был арестован 12 апреля текущего года в рамках уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ о госизмене, пишет РИА Новости.

Ранее в МФТИ заявили, что профессор Голубкин к сведениям, составляющим государственную тайну, доступа не имел. Сам ученый своей вины не признал.