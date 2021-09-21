Байден сообщил о "поворотном моменте в истории"

Президент США Джозеф Байден во вторник на 76-й Генассамблее ООН заявил о наступлении поворотного момента в истории человечества. Американский лидер призвал "работать друг с другом больше, чем когда бы то ни было" для решения ключевых проблем: завершения пандемии коронавируса, решения кризиса с климатом, ликвидации киберугроз, борьбы против терроризма.

"Мы стоим на заре того, что должно стать решающим десятилетием для нашего мира, десятилетием, которое буквально определит наше будущее", – убежден Байден.

Байден отметил, что США готовы к решительному ответу на атаки в информационной сфере. По мнению президента США, нужны четкие общие правила поведения в киберпространстве.

Байден уверен, что Вооруженные силы США должны использоваться за пределами страны только в крайних случаях – когда иных способов решить проблему нет.

"Армия должна быть последним, а не первым инструментом", – сказал президент.

Байден напомнил, что "бомбы и пули не спасут нас от COVID-19 и от его будущих штаммов", пишет "Интерфакс".

Американский президент заявил, что США не хотят новой "холодной войны" и разделения стран на противоборствующие лагеря. Байден готов преодолевать даже серьезные разногласия с другими странами.

Он пообещал, что будет защищать союзников и партнеров США.

Выводом войск из Афганистана США прекратили период войн и начали "эру неустанной дипломатии", сказал Байден.