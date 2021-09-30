Путин устроил тигриный ликбез

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия подключится к программе восстановления популяции туранских тигров в Казахстане.

На пленарном заседании XVII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в четверг президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, что последний раз туранского тигра видели в 1930-х годах. Казахстан намерен с помощью биологов восстановить этот вид.

Путин отметил, что российские специалисты поделятся опытом, накопленным в этой сфере за последние годы, а помощь будет оказана и на правительственном, и на экспертном уровне.

Далее Путин спросил Токаева, откуда планируется взять тигров других видов для работы над восстановлением исчезнувшей популяции.

"Тигр есть тигр. Он везде более-менее одинаков, будь то Индия, Россия и другие страны", – сказал Токаев. Путин не согласился с этим утверждением.

"В России самый крупный тигр. На Дальнем Востоке", – подчеркнул российский лидер.

Далее президент России предложил Казахстану совместно бороться со степными пожарами и вымиранием редких видов животных, занимаясь посадкой искусственных лесных защитных полос и оздоровлением лесного фонда.

Путин напомнил, что внимания требует как животный мир (сайгак, каспийский тюлень), так и лесной фонд.

Президент России одобрил планы по созданию трансграничного проекта, объединяющего экосистемы природного комплекса "Бокей орда" на западе Казахстана и заповедника на озере Эльтон в Волгоградской области.

"Природа не знает границ, и защищать ее надо сообща", – заключил Путин.

Трансляцию пленарного заседания вела медиаплатформа "Смотрим".