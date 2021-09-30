Поражение мозга: детская игра закончилась смертью

В американском штате Техас умер ребенок, подхвативший редкое заболевание мозга после купания в фонтане в детском парке в городе Арлингтон. О трагедии сообщили городские власти и ведомство общественного здравоохранения округа Таррант.

Никаких деталей о личности ребенка, умершего 11 сентября, не приводится, сообщает издание Unilad. По словам чиновников, 5 сентября его госпитализировали с первичным амебным менингоэнцефалитом – инфекцией, которую вызывает одноклеточный эукариотический организм под названием неглерия Фоулера.

Паразит обитает в теплой воде температурой от 25 до 32 градусов Цельсия и может вызвать заражение, попадая в организм человека через нос во время купания или при контакте с грязной водой. Через нос паразит попадает в обонятельный нерв и пробирается по нему в головной мозг, после чего начинает поедать клетки мозга и размножаться.

Исход обычно летален. Максимальное время от заражения до смерти – 24 дня.

После известия о заболевании ребенка окружное ведомство здравоохранения взяли пробы воды из обоих источников возможного заражения – в доме, где проживает семья, и в фонтане парка, где обычно плещутся дети. В пробах из фонтана были обнаружены живые неглерии Фоулера.

Предполагается, что причиной стало недостаточное хлорирование воды. Выяснилось также, что сотрудники не всегда брали пробы воды перед открытием фонтана, где заразился ребенок. Сам фонтан и еще три других на территории Арлингтона закрыты до конца года. Открыться они смогут только после введения протокола обслуживания, соответствующего стандартам города, округа и штата.