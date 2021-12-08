Песков: Нуланд прекрасно понимает, что воссоздать СССР невозможно

Госсекретарь США Виктория Нуланд прекрасно разбирается во всех нюансах российской тематики и постсоветского пространства, поэтому понимает невозможность возрождения СССР – так пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал ее недавние заявления. Выступая перед американским Сенатом, Нуланд предположила, что Владимир Путин "в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз".

"Я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", – сообщил представитель Кремля.

Песков указал, что на пространстве бывшего Советского Союза действительно происходят различные интеграционные процессы, пример тому СНГ, ЕврАзЭС, союзное государство России и Белоруссии. Однако ни одно из этих объединений не является попыткой реинкарнации СССР, так как это союзы независимых суверенных государств.

"И на этом пространстве государства относятся друг к другу, исходя из взаимного уважения, взаимного доверия и невмешательства во внутренние дела друг друга", – подчеркнул пресс-секретарь президента России.