Тихановская высказалась о приговоре, вынесенном ее мужу

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала решение суда о приговоре ее мужу Сергею. Гомельский районный суд приговорил его к 18 годам лишения свободы. Оппозиционерка записала видеообращение еще до того, как приговор озвучили, и опубликовала ролик в Telegram.

"Я представляю, какая там будет цифра, и очень сложно будет психологически ее принять, – сказала Тихановская. – Но, с другой стороны, год, двадцать, сто лет – это ненормально. Это незаконно и это не то, с чем можно мириться".

По словам Тихановской, она задавала себе вопрос, что будет делать, когда озвучат приговор.

"А я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов белорусов", – сказала она.

По словам оппозиционерки, она готова сделать что-то сложное и даже невозможное, чтобы встретиться с мужем уже "в новой Белоруссии".

Муж экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской осужден на 18 лет в колонии усиленного режима. Суд прошел на территории СИЗО в Гомеле в закрытом порядке. Вместе с Тихановским судили еще пятерых оппозиционеров.

Тихановского обвинили по ряду статей. Это в том числе организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов.

Тихановский планировал баллотироваться на президентских выборах, которые проходили в стране в 2020 году. ЦИК отказал ему в регистрации. Вместо мужа на выборы пошла Светлана Тихановская. Оппозиция и Запад считают ее легитимным президентом Белоруссии, а победу на выборах Александра Лукашенко не признают. В данный момент Тихановская находится в Литве.