Бастрыкин встретился с родственниками погибших на шахте "Листвяжная"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин накануне провел совещание о ходе расследования трагедии в "Листвяжной" и встретился с родными погибших. Он сообщил родственникам погибших шахтеров последние детали о ходе расследования причин трагедии.

Бастрыкин посетил основные места работы следственных группы. Это непосредственно – шахта и административное здание, где следователи уже несколько недель общаются с семьями и собирают важные показания.

"Конечно, прежде всего, мы хотим вам выразить самые глубокие соболезнования в связи с той трагедией, которая посетила ваши семьи. Я хотел бы сказать, что кроме доклада для вас по расследованию, мы приехали, чтобы вам оказали всю необходимую помощь, поэтому кроме вопросов социальных, криминалистических, мы готовы обсудить другие вопросы, которые связаны с вашими проблемами", – отметил глава СКР.

Проблемы, в том числе и с возможным воздействием на важные показания свидетелей руководства шахты. Многие из выживших шахтеров боялись рассказывать детали их опасной работы и неоднократных нештатных ситуаций. Потому на месте работают следователи из Москвы, чтобы на региональном уровне не было никакого давления. Сегодня по делу трагедии у следствия сразу несколько направлений. Проверяются обстоятельства работы датчиков аэрогазового контроля. Насколько исправно они работали до и в момент трагедии.

Проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, помимо этого – горнотехническая, компьютерно-техническая и даже бухгалтерская. Куда и на что уходили деньги "Листвяжной", какое внимание уделяли вопросам безопасности. По делу уже 5 задержанных. В том числе руководство шахты и два инспектора Ростехнадзора. Но глава Следственного комитета дал понять, что виновникам избежать наказания не получится.

"Хотим заверить, что все виновные в этой страшной трагедии понесут заслуженное наказание. Еще раз заверяю, что будет объективно расследовать, не взирая на лица, лица уже понятны и давайте взаимодействовать, мы на связи", – сказал председатель Следственного комитета.

По итогам встречи с родственниками шахтеров Александр Бастрыкин скорректировал план расследования и поручил сотрудникам СК установить прямой контакт с потерпевшими для оперативного обмена информацией и изучить все поступающие от них сведения.

Ранее сообщалось, что накануне председатель Следственного комитета России прибыл в Кемеровскую область на шахту "Листвяжная", где 25 ноября в горной выработке погиб 51 человек.