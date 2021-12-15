Ни прав, ни тормозов. Известный блогер проехал на машине через ТЦ

Прокуратура Московской области организовала проверку после публикации кадров, на которых известный блогер пронесся на автомобиле по торговому центру в Одинцове. Это не первая выходка лихача, давно лишенного водительских прав. До этого он уже разбивал и сжигал машины, свои и чужие.

Наплевав на людей и законы блогер Михаил Литвин, лишенный прав, вновь сел за руль. Теперь, чтобы прокатиться по торговому центру.

Вояж по этажам, между рядами курток и шуб. Видео Литвин выложил на своей странице в соцсетях, ожидая отклика подписчиков. Откликнулась прокуратура.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требования федерального законодательства. Кроме того, будет дана оценка законности распространению указанного ролика", – говорится в сообщении СК.

Безумный и, очевидно, незаконный заезд блогер устроил в этом торговом центре в Подмосковье. Машину внутрь загнали ночью, когда в магазинах не было никого, кроме охраны и съемочной группы, что помогала Литвину записывать ролик.

Работников центра происходящее не смущало. Администрация уже заявила, что Литвин арендовал помещение, чтобы снять рекламу своих обучающих курсов по заработку в интернете. А устроил такое.

"Сценарий, который прислали представителям отдела продаж, включал контент с воздушными шарами и классической музыкой. Фактический контент ролика радикально отличается от сценария, который присылала команда блогера изначально", – утверждают в администрации торгового центра.

Сейчас ему грозит штраф – 15 тысяч рублей. Но Литвина обещали наказать и раньше. После того, как этим летом он, уже лишенный прав, въехал на машине в зал ресторана.

Он старается заработать на любом скандале. Многие провоцирует сам. Сжигает и крушит свои машины, чужие. Намеренно разбил Porsche прямо в автосалоне.

После того, как Литвин привязал к вертолету своего знакомого, Следственный комитет даже возбудил дело, но блогер остался на свободе, продолжил гонять. Заезды устраивал вместе с другом Саидом Губденским.

А через три месяца после этого ролика также ранее лишенный прав Губденский на Кутузовском проспекте вылетел на встречку и снес две машины.

Сам блогер и его пассажир погибли. Литвин соболезновал родным погибших, но сам продолжил лихачить. Уже докатился до торгового центра. Эксперты говорят: такое поведение лучше пресекать сразу. В том числе, уголовными делами о хулиганстве.

"Они поняли бы вдруг, что в российском обществе есть законодательство, есть те, кто его исполняет и контролирует, и придется жить по законам общежития. Они хотят только денег, лайков и репостов. Считают, что деньги и репосты – это смысл жизни, ради этого можно и нужно нарушать законодательство", – говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

В ноябре столичная прокуратура опробовала новый способ борьбы с теми, кто пропагандирует лихачество на дорогах: через суд блокировать их аккаунты с многомиллионной аудиторией. Ведь самое страшное наказание для таких блогеров – забвение.

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