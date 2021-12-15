15 декабря 2021 21:41 Виталий Кармазин

Ни прав, ни тормозов. Известный блогер проехал на машине через ТЦ

Прокуратура Московской области организовала проверку после публикации кадров, на которых известный блогер пронесся на автомобиле по торговому центру в Одинцове. Это не первая выходка лихача, давно лишенного водительских прав. До этого он уже разбивал и сжигал машины, свои и чужие.

Наплевав на людей и законы блогер Михаил Литвин, лишенный прав, вновь сел за руль. Теперь, чтобы прокатиться по торговому центру.

Вояж по этажам, между рядами курток и шуб. Видео Литвин выложил на своей странице в соцсетях, ожидая отклика подписчиков. Откликнулась прокуратура.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требования федерального законодательства. Кроме того, будет дана оценка законности распространению указанного ролика", – говорится в сообщении СК.

Безумный и, очевидно, незаконный заезд блогер устроил в этом торговом центре в Подмосковье. Машину внутрь загнали ночью, когда в магазинах не было никого, кроме охраны и съемочной группы, что помогала Литвину записывать ролик.

Работников центра происходящее не смущало. Администрация уже заявила, что Литвин арендовал помещение, чтобы снять рекламу своих обучающих курсов по заработку в интернете. А устроил такое.

"Сценарий, который прислали представителям отдела продаж, включал контент с воздушными шарами и классической музыкой. Фактический контент ролика радикально отличается от сценария, который присылала команда блогера изначально", – утверждают в администрации торгового центра.

Сейчас ему грозит штраф – 15 тысяч рублей. Но Литвина обещали наказать и раньше. После того, как этим летом он, уже лишенный прав, въехал на машине в зал ресторана.

Он старается заработать на любом скандале. Многие провоцирует сам. Сжигает и крушит свои машины, чужие. Намеренно разбил Porsche прямо в автосалоне.

После того, как Литвин привязал к вертолету своего знакомого, Следственный комитет даже возбудил дело, но блогер остался на свободе, продолжил гонять. Заезды устраивал вместе с другом Саидом Губденским.

А через три месяца после этого ролика также ранее лишенный прав Губденский на Кутузовском проспекте вылетел на встречку и снес две машины.

Сам блогер и его пассажир погибли. Литвин соболезновал родным погибших, но сам продолжил лихачить. Уже докатился до торгового центра. Эксперты говорят: такое поведение лучше пресекать сразу. В том числе, уголовными делами о хулиганстве.

"Они поняли бы вдруг, что в российском обществе есть законодательство, есть те, кто его исполняет и контролирует, и придется жить по законам общежития. Они хотят только денег, лайков и репостов. Считают, что деньги и репосты – это смысл жизни, ради этого можно и нужно нарушать законодательство", – говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

В ноябре столичная прокуратура опробовала новый способ борьбы с теми, кто пропагандирует лихачество на дорогах: через суд блокировать их аккаунты с многомиллионной аудиторией. Ведь самое страшное наказание для таких блогеров – забвение.

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