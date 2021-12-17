Депутаты Госдумы устроили потасовку во время рассмотрения закона о QR-кодах

16 декабря в Госдуме обсуждался законопроект о введении QR-кодов, о вакцинации, антителах и медотводе для посещения общественных мест. На заседании депутаты фракции КПРФ Сергей Обухов, Валерий Рашкин и Денис Парфенов растянули плакат против введения ковидных сертификатов. В результате депутаты от "Единой России" и КПРФ начали спор.

Спикеру Госдумы Вячеславу Володину пришлось наводить порядок. Он раскритиковал депутатов КПРФ за плакат, а также попросил комиссию по регламенту "зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью".

После этого спор между депутатами перешел на повышенные тона. Они хватали друг друга за одежду и толкались.

13 декабря в Госдуме прошло расширенное заседание фракции "Единая Россия", на котором обсуждались законопроекты о QR-кодах. Правительство и Госдума решили временно отложить рассмотрение вопроса о введении QR-кодов на транспорте.