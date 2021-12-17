Песков назвал Саакашвили загадочным элементом

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является совершенно загадочным элементом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это, потому что там, где появляется Саакашвили, сначала становится плохо, потом смешно, а потом совсем плохо", – пояснил Песков в интервью каналу RTVI.

Он с сожалением напомнил, что власти Грузии в свое время стали отворачиваться от России, а потом Саакашвили "пошел на безумство – он развязал войну". Речь идет о событиях августа 2008 года, когда грузинские войска атаковали Южную Осетию. Россия, защищая мирных жителей, ввела в республику войска, и через пять дней боевые действия прекратились.

Грузия, продолжил Песков, зафиксировала в своей Конституции намерение вступить в НАТО, и теперь Тбилиси и Москва находятся по разные стороны баррикад.

"Но почему Грузия наступает несколько раз на эти грабли, мы не можем понять", – признался представитель Кремля.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, однако Грузия по-прежнему считает их своими регионами, напоминает т РИА Новости.

В том же интервью пресс-секретарь российского лидера внес ясность в вопрос, есть ли дружба между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, а также указал, что Украина на данном этапе полностью потеряна для РФ как союзник и партнер.