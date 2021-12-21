Москва не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии

Россия ни в коем случае не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

Вопрос о том, помешает ли РФ Североатлантическому блоку разместить свою инфраструктуру в соседних государствах, Гаврилову задали в эфире программы "Полный контакт" (все выпуски доступны на медиаплатформе "Смотрим"). "Думаю, да. Или ответ будет совсем другой", – ответил Гаврилов.

По его словам, действия Запада, затрагивающие российские интересы, больше не останутся безнаказанными.

"Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав", – отметил он.

МИД России передал Вашингтону проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Один из пунктов документа предполагает, чтобы НАТО гарантировал нерасширения на территорию Украины. Замглваы МИДа Сергей Рябков предупредил: если эти требования о гарантиях безопасности на Западе проигнорируют, это может привести к новому витку конфронтации.