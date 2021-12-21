Кремль: в условиях жесткой конкуренции "Спутник V" удалось поставить в 70 стран

В Кремле считают большим успехом тот факт, что Российскому фонду прямых инвестиций удалось наладить поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в более чем 70 стран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что фармацевтический рынок в целом (и рынок вакцин в частности) – это очень агрессивный рынок с огромной конкуренцией. И соперниками являются глобальные корпорации с огромными бюджетами.

"То, что РФПИ пронес нашу вакцину через все эти препоны, и 70 с чем-то стран мира одобрили эту вакцину и уже применяют у себя – это огромный успех", – пояснил он.