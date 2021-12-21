Отца девочки-вундеркинда пришлось закрыть в аудитории

В МГУ сегодня пришлось вызывать полицию из-за поведения отца Алисы Тепляковой, 9-летней девочки-вундеркинда, поступившей на психологический факультет одного из лучших университетов.

В пресс-службе факультета сообщили, что родителю не понравилась оценка его дочери на экзамене, а также сама процедура его проведения.

Отец Алисы якобы начал прорываться через охранников с намерением разобраться с преподавателями. Очевидцы происшествия снимали всю сцену на мобильные телефоны.

Ранее сообщалось, что отец 9-летней студентки напал на заведующего кафедрой. "Он кричал и угрожал сотрудникам. Мы закрыли его в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда", – сообщили ТАСС в пресс-службе факультета.

На факультете также сообщили, что Алиса сдавала предмет "Введение в психологию". Девочка экзамен не сдала и выбежала из аудитории еще до объявления результата.

Вместе с тем на факультете обещают обеспечить Алисе комфортное пребывание в вузе.