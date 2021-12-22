Отец не выдержал слез 9-летней студентки и устроил скандал

Отец самой юной студентки МГУ, девятилетней Алисы Тепляковой, которая летом сдала ЕГЭ и поступила на психфак, устроил грандиозный скандал. На первом же экзамене ребенок провалился и выбежал к отцу в слезах. Тот попытался прорваться на факультет и устроил драку с завкафедрой. В ситуации разбирается полиция.

Отец студентки-вундеркинда пытается прорваться через охрану психфака МГУ. Девочка только что закончила отвечать по предмету "Введение в психологию" и вышла из аудитории.

"Буквально через 10 секунд мы услышали крики здесь, в аудитории. Нам пришлось эвакуировать преподавателей через запасной выход, потому что он (отец Тепляковой – ред.) очень длительное время находился на охране, ожидая их, чтобы узнать, почему они выставили вот такую оценку", – озвучил свою версию событий заместитель декана по учебной работе Артем Ковалев.

В это же время там же, в коридоре, Евгений Тепляков устроил дочери пересдачу. И снимал на телефон, как она отвечает на экзаменационные вопросы.

– Алиса, я начинаю запись, давай, посмотри на меня. Расскажи, какие вопросы ты сдавала письменно, а какие устно. Что ты написала и что ответила?

– Первый был про интроспекцию, второй – про деятельность. И мне сказали, что первый обязательно письменный. Я отвечала, что интроспекция – это наблюдение за собой.

– А кто ввел интроспекцию в психологию, не помнишь?

– Нет.

Преподаватели поставили Алисе "неуд". Отец утверждает, что дочь завалили намеренно, а еще незаконно удерживали. Экзамен, по его мнению, должен продолжаться 20 минут, а ее отпустили через полтора часа.

"Я просил отдать мне ребенка, мне не отдавали ребенка. Это было незаконное удержание", – настаивает Евгений Тепляков. Драки, по словам отца, вообще не было.

"Где вы видели там рукоприкладство? Там нет рукоприкладства. Если кто-то кого-то избивает, он обычно машет руками и ногами. Там никто ничем не машет. Я пытался пройти в учебную часть", – заявил отец самой юной студентки.

Алиса Теплякова – старшая в многодетной семье, где растут еще шестеро детей. Всех воспитывают по особой методике. Девочка сдала ЕГЭ в восемь лет, правда, с более чем средними оценками. Поступила в МГУ, правда, на платное отделение. Будет ли дочь учиться на психфаке и дальше, Евгений Тепляков не знает, однако замечает, что в МГУ есть и другие факультеты.

"Алиса приходила на лекции на факультет ВМК, там совсем другое отношение. Преподаватели говорят – конечно, мы готовы работать с Алисой. Если вы перепоступите, пожалуйста, мы всегда рады. Человек говорит: я готов взять ее в свою научную группу, даже невзирая на ее результаты", – рассказал Тепляков.

Декан факультета высшей математики МГУ о намерении Алисы Тепляковой учиться у них впервые узнал от журналистов.

"Мне удивительно слышать вот эти комментарии, уж тем более с такими выводами, что мы с распростертыми объятиями готовы работать с этой девочкой. Таких разговоров не было. Вот я, декан факультета вычислительной математики и кибернетики. У подчиненных, конечно, интересовался. Никто не подтверждает фактов контакта с Евгением Валерьевичем Тепляковым", – заявил декан факультета ВМК Игорь Соколов.

Следующий зачет, который в пятницу, 24 декабря, предстоит сдавать Алисе Тепляковой, – английский язык.