После встречи с отцом Тепляковой преподавателю МГУ понадобилась медпомощь

Преподаватель МГУ имени Ломоносова обратился за медицинской помощью после скандала, устроенного во вторник отцом девятилетней студентки вуза Алисы Тепляковой, передает ТАСС.

Как сообщалось, накануне сотрудникам факультета психологии МГУ пришлось вызвать полицейский наряд из-за скандального поведения отца юной студентки.

Тепляков-старший пытался прорваться через охрану, чтобы "разобраться с преподавателями", поскольку ему не понравилась полученная дочерью оценка на экзамене и процедура его проведения.

Между тем, в администрация факультета заверили, что сделают все возможное, чтобы обеспечить образовательный процесс и комфортное пребывания студентки на территории факультета.

В пресс-службе вуза сообщили, что преподавателей, проводивших экзамен с Алисой, пришлось эвакуировать через запасной выход в целях безопасности.

Отмечается, что по настоянию родителей, несмотря на фактическое отсутствие юной студентки на большей части занятий и контрольных работ, в семестре для нее была организована индивидуальная сдача экзаменов в полном соответствии с набором дисциплин учебного плана.

"Оценки, полученные Алисой, вызвали гнев со стороны родителей. Если раньше реакция носила эпистолярный характер, то 21 декабря папа решил лично "поправить" процедуру проведения экзамена, требуя обязательного личного присутствия на экзамене", – отметили на факультете.

По информации пресс-службы вуза, находясь в вестибюле университета отец девочки в состоянии эмоционального возбуждения, лично обратился по телефону в полицию, а своевременный приезд сотрудников правоохранительных органов позволил успокоить и "удержать его от последующих деструктивных действий".

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Оказать профессиональную помощь девятилетней студентке вуза Алисе Тепляковой предлагают ведущие специалисты факультета психологии МГУ, но она отвергается родителями, добавили в пресс-службе.

Вуз призывает родителей девятилетней Алисы при планировании ее жизни и учебной деятельности учитывать ее возрастные и индивидуально-психологические особенности.

В МГУ подчеркнули, что заявления родителей девочки о неких угрозах в ее адрес и о каких-либо притеснениях являются необоснованными.

Как известно, Алиса Теплякова стала студенткой МГУ после сдачи ЕГЭ по четырем предметам и получения аттестата в восемь лет.