Лавров рассказал, вступит ли Россия в НАТО

Россия не вступит в Североатлантический альянс, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В интервью Владимиру Соловьеву в программе "Полный контакт" глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что основная причина такого развития событий заключается в том, что Запад не хочет видеть на международной арене сопоставимых по влиянию соперников.

При этом, Россия не оставит без реакции расширение североатлантического альянса на восток до границ РФ. Лавров привел цитату Владимира Путина, который оценил ситуацию как "они уже замахнулись на порог нашего дома", и оставаться к этому безразличной Россия не может.

Соловьев напомнил, что в начале своего президентского срока Владимир Путин говорил, что РФ не против вступления в НАТО, но на других условиях – на равных, на партнерских.

Ранее сообщалось, что заседание Совета Россия – НАТО, на котором обсудят требование принять юридически обязывающие документы о гарантиях безопасности РФ, может пройти 12 января 2022 года. В этот день в Брюсселе будет проходить плановая сессия Военного комитета альянса на уровне начальников Генштабов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России провести заседание Совета Россия – НАТО 12 января 2022 года.