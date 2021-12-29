Чего ждать от коронавируса в 2022 году

180 тысяч – во Франции. 130 – в Великобритании. Чуть ли не полмиллиона – в США. По всему миру – новые антирекорды заболеваемости коронавирусом COVID-19. И в большинстве случаев это новый штамм "омикрон". Эксперты связывают такую статистику с последствиями рождественских праздников. Чего ждать от пандемии к Новому году?

На парижской площади Бастилии – мрачная обстановка не только из-за пасмурной и промозглой погоды. Рождественские праздники во Франции проходят под знаком новых антикоронавирусных ограничений. За сутки в стране выявлено рекордное число случаев заболевания – почти 180 тысяч. На первых полосах газет – обзоры "что вам разрешено делать на Новый год и после него". Точно можно делать только одно – прививки.

"Правительство делает все возможное. Вирус распространился по всему миру, а не только здесь. Остается надеяться, что нам не придется делать пятую, шестую, седьмую или восьмую дозы", – говорит туристка Дельфина Сами.

Максимальные 129 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Великобритании.

А в Мадриде – своя атмосфера. Испанский ресторанный бизнес оценил убытки из-за отмен бронирований на рождественские праздники в 1,5 миллиарда евро. Пока на Пуэрта-дель-Соль возводят сцену для празднования Нового года, жители и туристы стоят в бесконечных очередях в центры вакцинации и тестирования. Темпы распространения инфекции в Испании вновь выросли. Пик заболеваемости прогнозируют на начало января.

"Очень много людей заразились. Много специалистов сейчас на больничном из-за коронавируса. У нас из пятерых здоровы только двое. К счастью, я одна из них, а дела на работе сейчас совсем плохи", – рассказывает социальный работник Лючия Мансано.

Пока испанцы стоят в очередях, жители Нидерландов ради бустерной дозы отправляются за границу – в Германию или в Австрию. Там можно получить вакцину быстрее, чем на родине.

"По крайней мере, здесь это доступно. Что я буду делать дальше? Надеюсь, со временем я смогу перевести этот QR-код в голландский сертификат. Когда обстановка станет спокойнее и бумаги будут в порядке", – объясняет местная жительница.

С оформлением документов лучше быть внимательными. Полиция Италии накрыла целую сеть распространителей поддельных QR-кодов. Сообщается, что цена "зеленых пропусков" варьировалась от 100 до 500 евро. При этом для тех, кто приобретал несколько сертификатов, предлагались скидки, такие как опция "семейный пакет". Начато уголовное расследование.

В США за один только день зарегистрировано более 500 тысяч случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд за всю пандемию. Но, по словам экспертов, вероятнее всего, в эти данные попали все случаи, относящиеся к рождественским выходным. При этом среднесуточный показатель за неделю составляет 243 тысячи.

В Перу из-за коронавируса осиротели 90 тысяч детей – таковы приблизительные оценки прессы. В этой южноамериканской стране самые высокие в мире показатели смертности – 600 на каждые 100 тысяч жителей. Врачи отмечают, что пандемия наносит ущерб психическому и физическому здоровью следующего поколения.

"Мне сказали, что я буду жить у тети. Она получила опеку. Так и живу с тех пор, как моя мама умерла", – объясняет Эсперанса Сарате.

В коварстве коронавируса в очередной раз убеждается Китай. 13-миллионный город Сиань заблокирован из-за выявленных случаев заболевания. Жителям запрещено покидать дома, кроме как для сдачи анализов. В городе начался дефицит продуктов. Власти призывают торговые сети прекратить взвинчивать цены. Центральная комиссия по проверке дисциплины сообщила, что 26 чиновников в Сиане привлечены к ответственности за плохую профилактику коронавируса.

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