Американцы занялись сбором данных над востоком Украины

Президент России Владимир Путин вечером 30 декабря проведет телефонный разговор с Джозефом Байденом. Это будет уже вторая беседа лидеров России и США с начала месяца. Предполагается, что президенты двух стран обсудят переговоры, намеченные на 10 января.

Между тем, по данным CNN, самолет-разведчик США два дня назад провел воздушную разведку к югу от Харькова, передает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Полет был совершен с разрешения украинских властей и не пересек границы Донецкой и Луганской народных республик.

В последнее время на Западе Россию обвиняют в намерении вторгнуться на Украину. В Москве эти обвинения отрицают и считают пустым нагнетанием напряженности. При этом российские официальные лица предупреждают о возможных провокациях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз предупреждал о серьезных последствиях при попытке решить кризис на юго-востоке Украины силовым путем.