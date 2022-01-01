Пушков назвал причину "демарша послов"

Демарш более чем двух десятков американских послов, включая бывших глав диппредставительств США в Москве Майкла Макфола и Александра Вершбоу, с требованием введения новых санкций против России – это стремление сорвать конструктивный переговорный процесс между двумя странами. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что угрозы "адских санкций" против России вместо предоставления Москве гарантий безопасности также направлены на осложнение дипломатических контактов. 46-й президент США Джо Байден в телефонном разговоре со своим российским коллегой 30 декабря пригрозил России масштабными санкциями из-за ситуации вокруг Украины. В ответ глава российского государства Владимир Путин заявил, что новые санкции Вашингтона были бы большой ошибкой. Он пояснил, что это может провести к полному разрыву отношений.

Владимир Путин и Джо Байден рассчитывали в конце 2021 года обсудить предстоящие в Женеве и Брюсселе переговоры. Москва предложила два соглашения с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности, отказ от расширения Североатлантического союза за счет экс-республик Советского Союза, а также взаимный отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг другу.

В день переговоров Россия запустила сразу 12 гиперзвуковых ракет "Циркон".

Российско-американский переговоры состоятся 10 января 2022 года в Женеве, 12 января пройдет первое после длительного перерыва заседание Совета Россия-НАТО, а 13 января – переговоры российских представителей с ОБСЕ.

Москва ранее неоднократно опровергала обвинения Запада в "агрессивной политике" против Украины. Более того, российские дипломаты уверены, что под аккомпанемент обвинений в российский адрес, идет военное освоение украинской территории странами НАТО и приближение к российским рубежам современного оружия и военных контингентов стран Североатлантического альянса.

На 2 января у Джо Байдена запланирован телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они хотят обсудить подготовку к переговорам США с Россией. При этом глава Совета по национальной безопасности (СНБО) Украины заявил, что в Киеве не видят скопления российских войск на украинской границе, а также не считают угрозу российского вторжения реальной.