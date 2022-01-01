"Омикрон" подпортил праздник Европе, но не испугал Америку

США и Южная Америка, в отличие от Европы, не стали отменять массовые гуляния и фейерверки. Правила ужесточились, но от традиции с размахом отметить Новый год – отказываться не стали. На Times Square пускали исключительно вакцинированных, которых собралось несколько тысяч.

Главная часть празднования Нового года началась за минуту до полуночи: светящийся шар спустили по флагштоку, и это ознаменовало приход 2022 года.

Любопытно, что сразу после полуночи в городе прошла еще одна торжественная церемония. Присягу принял Эрик Адамс, который стал вторым темнокожим мэром в истории мегаполиса.

В Бразилии, несмотря на распространение штамма "омикрон", тысячи жителей и туристов собрались на знаменитом пляже Copacabana. Для них власти организовали яркий 15-минутный салют. Правда, другие массовые мероприятия, как и годом ранее – отменили.

"Copacabana всегда была лучшим местом, где можно встретить Новый год. Особенно сейчас, ведь годом ранее фейерверки отменили. Наконец мы можем порадоваться и выплеснуть эмоции после столь тяжёлого периода", – сказала Марина Васкес.

В Европе радовались приходу Нового года сдержанно. Впервые в истории Париж встретил праздник без традиционного фейерверка над Елисейскими полями. По словам президента Пятой Республики, борьба с коронавирусом важнее, чем веселье.

"Предстоящие недели января будут трудными. И мы все это знаем. Вирус циркулирует, заболевших будет еще больше. Чтобы сдержать его, мы ужесточили правила. И я прошу вас всех придерживаться их. В стране отменены массовые мероприятия. Да, из-за этого пострадают многие отрасли. Но мы постараемся всех поддержать", – сказал Макрон.

Аналогичная ситуация в Германии. Никакого салюта и массовых гуляний. Разве что, в полночь огнями осветили Бранденбургские ворота.

Жесткие ограничения подпортили праздник и другим жителям ЕС. Исключением стали Италия, Испания и Великобритания. Но если в Риме и Мадриде жители смогли насладиться шоу на улице, то в Лондоне – за фейерверками и лазерами наблюдали по телевизионной трансляции.

Компенсировать запрет на массовые гуляния зрелищностью светового шоу постарались в Азии. В Пекине праздник прошел очень громко. В Китае считают, что шум отпугивает злых духов.

Лазерное представление устроили и для жителей Сеула. Проекторы разместили в 123-этажном небоскребе. А в японском городе Камакура перед местным храмом в новогоднюю ночь зажгли свыше 6 тысяч свечей. Главное пожелание – скорейшее окончание пандемии.