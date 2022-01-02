Дети пострадали в аварии с автобусом

В результате ДТП с автобусом в Рязани пострадали двое детей. По уточненным данным, погибли 5 человек, еще 14 пострадали.

Как рассказали ТАСС в Скопинском медцентре, у пострадавших травмы тяжелые и средней тяжести.

В оперштабе, который работает на месте происшествия, "Интерфаксу" сообщили, что ДТП мог спровоцировать сильный гололед – водитель не справился с управлением на замерзшей дороге.

Автобус, следовавший из Москвы в Астрахань, рано утром 2 января налетел на опору моста в Скопинском районе Рязанской области.