Авария с автобусом в Рязанской области: новые подробности

По уточненным данным, которые приводит прокуратура Рязанской области, в результате ДТП на трассе "Каспий" в Скопинском районе пострадал 21 человек, еще пять – погибли.

Как стало известно, среди жертв аварии оказался водитель транспортного средства. Все травмированные, среди которых есть два ребенка, доставлены в больницу. Как минимум трое пострадавших находятся в реанимации.

По предварительной версии, столкновение с опорой моста произошло из-за того, что мужчина, управлявший автобусом Neoplan компании "Транслайн", мог не справиться с управлением на скользкой дороге.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств ЧП.

Прокуратура также начала разбирательство, в рамках которого ведомство изучит соблюдение перевозчиком требований законодательства, а также – проверит работу организации, ответственной за содержание проезжей части на участке, где случилась трагедия.