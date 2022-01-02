В ГИБДД после аварии в Рязанской области напомнили о безопасности

Госавтоинспекция МВД РФ призывает людей серьезно относиться к выбору автоперевозчиков для междугородних путешествий. В ведомстве подчеркнули, что в первую очередь следует думать о безопасности, а не об удобстве или возможности сэкономить.

В ГИБДД советуют обращать внимание на внешнее состояние автобуса, наличие и исправность ремней безопасности, поведение и состояние водителя. Там напомнили, что в определенных случаях у водителя должен быть сменщик. Если перевозка заказная, должен быть оформлен договор фрахтования.

В случае любых несоответствий в ведомстве рекомендуют жаловаться по телефонам перевозчика, которые должны быть написаны на кабине водителя. Если трубку никто не берет, нужно обратиться в Ространснадзор. На его официальном сайте есть специальный сервис для подобных обращений.

Водителям Госавтоинспекция настоятельно рекомендует при любых признаках утомления и появления болезни сразу прекращать движение и возобновлять его только после отдыха, пишет ТАСС.

В Скопинском районе Рязанской области ранним утром 2 января произошла авария с автобусом Neoplan компании "Транслайн", следовавшем из Москвы в Астрахань. В автобусе находились водитель и 49 пассажиров. Пять человек, в том числе водитель, погибли. 21 человек был госпитализирован с различными травмами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, расследование ведут сотрудники Следственного комитета РФ. По предварительным данным следователей, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус столкнулся с опорой железнодорожного моста на трассе "Каспий".