"КАМАЗ-мастер" выиграл первый этап ралли "Дакар"

Российская команда "КАМАЗ-мастер" выиграла первый этап ралли "Дакар" в классе грузовиков. Победу празднует экипаж Дмитрия Сотникова. Его товарищ Эдуард Николаев – второй. Пилотам удалось преодолеть дистанцию в 333 километра менее чем за 4 часа.

Пока есть время до старта, каждый гонщик команды "КАМАЗ-мастер" проводит его по-своему. Андрей Каргинов отдыхает в тени грузовика, Антон Шибалов спит прямо в кабине. Дмитрий Сотников принимает душ из бутылки, а Эдуард Николаев делает зарядку на глазках у соперников. Так русский гонщик даёт понять, что настроен решительно.

- Ноги шире, три-четыре. Как у Высоцкого.

Большая во всех смыслах премьера на "Дакаре" – новый грузовик К5 уходит на боевую дистанцию.

333 километра по пустыне Большой Нефуд. Песок, дюны и сложнейшая навигация, сегодня все намотали лишние километры.

"Все раскатано, непонятно, где дорога, где следы, первый такой участок с навигацией как положено", – рассказал Дмитрий Сотников, пилот команды "КАМАЗ-мастер".

Все 4 КамАЗА на финиш накатывают победной синей волной. Конкуренты заблудились в песках.

"Получился муравейник. Наша команда выбралась из путаницы, разобрались, что к чему", – рассказал Евгений Яковлев, штурман экипажа Эдуарда Николаева, команда "КАМАЗ-мастер".

На финише российскую команду встречают как рок-звёзд, просят сфотографироваться и сами фотографируют новое поколение грузовиков К5. К этой машине пока ещё привыкает пятикратный победитель "Дакара" Эдуард Николаев.

- Немножко сложно быть первым, привыкание к машине, сказывается. Искал как ехать, пробовал.

"КАМАЗ-мастер" правит в грузовом зачёте "Дакара" и на старте нового ралли-марафона сразу вырывается в лидеры.

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