Сюрпризы "Дакара" не помешали лидерству команды "КАМАЗ-мастер"

В Саудовской Аравии проходит ралли "Дакар". Гонщик команды "КАМАЗ-мастер" Андрей Каргинов выиграл второй этап рейда, первые четыре места – у российской "Синей армады". Соперникам наши гонщики не оставили ни единого шанса в зачете грузовиков. Даже последний из пилотов "КАМАЗ-мастер" опередил ближайшего конкурента на 2,5 минуты.

"Дакар" полон сюрпризов. Потоп в пустыне – один из них. Лагерь, куда должны были прибыть на ночевку спортсмены, затопило. Но пасовать даже перед стихией – не в духе ралли-рейда. Гонка меняет маршрут, но не стоит на месте.

Марафонский этап отменен. Не нужно везти дополнительные запчасти – гонщики, что называется, едут "на все деньги". Пилоты грузовиков, соперники на спецучастке, вне его по-дружески, с мальчишеским азартом обсуждают хитрые зигзаги гонки, выписывая пальцами прямо на песке и руками в воздухе.

"Куда Макар телят не гонял": точнее сложно описать место старта второго этапа. Но и тут есть фанаты "КАМАЗа". А еще совсем недавно здесь бился пульс мировой экономики.

В холодной пустыне — жаркая гонка. 338 километров по гравию, песку и дюнам. Гоночные "КАМАЗы" – вне конкуренции. Победитель "Дакара" 2020-го – Андрей Каргинов. Изматывающий заезд: в лагерь грузовики приезжают уже затемно, нет сил даже порадоваться успеху.

Тотальное доминирование российской команды: четыре "КАМАЗа" – лучшие на этапе и в генеральной классификации.