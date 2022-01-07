Эвакуация россиян из Байконура не планируется, но Рогозин отправил чартер

В Байконуре введен повышенный уровень террористической опасности с 12:00 7 января по 19 января 2022 года.

Это подразумевает ограничения для населения. С 23:00 до 06:00 будут закрыты КПП, передвижения людей по городу будут ограничены. Предприятиям торговли и общепита будут работать до 22:00.

Власти города призывают жителей не паниковать и не верить слухам. Эвакуация российских граждан из Байконура не планируется. Однако организованы чартерные рейсы для тех, кто планировал улететь до начала протестов в Казахстане. Это курсанты российских военных вузов и студенты, находящиеся в городе на каникулах.

"Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прислал вчера свой самолет, на котором будет вывезена приоритетная группа из 20 курсантов", – сообщили в пресс-службе.

Сейчас власти города планируют эвакуацию байконурцев, находящихся в других городах Казахстана.

В связи с событиями у нас оказалась большое число людей, которые находятся в Алма-Ате, традиционно байконурцы ездят в Алма-Ату и Шикмент отдыхать. Речь идет об эвакуации в город исключительно их", – отметили в пресс-службе администрации города.

В Казахстане 2 января начались акции протеста, которые переросли в беспорядки. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Власти утверждают, что 7 января во всех регионах Казахстана порядок в целом восстановлен.