Президент Казахстана уволил замсекретаря Совбеза

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности Азамата Абдымомунова.

"Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.​​​

Абдымомунов принимал участие в совещаниях Антитеррористического центра Комитета нацбезопасности, где обсуждалась борьба с киберугрозами и с деструктивными религиозными течениями, сообщает РИА Новости.

Ранее Токаев уволил Карима Масимова – главу Комитета нацбезопасности. Потом его задержали по статье о госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Увольнения происходят на фоне протестов и беспорядков в Казахстане. Есть раненые и погибшие, в том числе дети. Задержаны более 4 тысяч человек. В республике сроком до 19 января введен режим ЧП.