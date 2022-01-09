Пропавший в Казахстане актер Глинников найден

Российский актер Илья Глинников найден в Казахстане, с ним все в порядке, его группу проводили до высокогорного катка "Медео".

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по ЧС Алма-Аты.

Глинников поехал в Казахстан покорять пик Талгар, родственники не могли до него дозвониться​​​.

Четвертые сутки нет связи с журналистами "Московского комсомольца", находящимися в Казахстане. Сергей Апарин освещал события в Алма-Ате, Гульнара Минькова отправилась отдохнуть на местный горнолыжный курорт.

Как сообщалось, в ходе беспорядков подверглись нападению офисы пяти телеканалов.