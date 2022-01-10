Роспотребнадзор: коронавирус наиболее широко распространяется среди детей

Наиболее широкое распространение коронавируса COVID-19 наблюдается среди детей. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова. Это связано с тем, что у детей очень низкий уровень иммунитета от коронавируса.

Руженцова подчеркнула: именно в этих невакцинированных группах наблюдаются и наибольшее распространение инфекции, и наиболее тяжелое течение заболевания.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказывал, что наиболее тяжело болеют коронавирусом дети до года и подростки, а также дети, у которых имеются врожденные пороки или соматическая сопутствующая хроническая патология.

Самый надежный способ защиты от коронавирусной инфекции – это вакцинация. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что среди заболевших COVID-19 доля привитых не превышает четырех процентов, тяжелые случаи единичны, а большинство пациентов стационаров – люди невакцинированные.

В гражданский оборот поступила вакцина от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак М" (или "Спутник М"). Она была разработана Центром имени Гамалеи для подростков 12-17 лет. Эту возрастную группу необходимо прививать в связи с распространением штамма "дельта", который вызывает у детей наиболее тяжелое течение заболевания.