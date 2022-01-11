Сидевший пожизненно мультимиллионер скончался от остановки сердца

Американский мультимиллионер Роберт Дерст, которого в октябре прошлого года суд приговорил к пожизненному заключению за убийство, умер в результате остановки сердца. Ему было 78 лет. Бизнесмена с состоянием в 100 миллионов долларов признали виновным в убийстве близкой знакомой, которое он совершил более 20 лет назад. Женщину обнаружили застреленной незадолго до того, как она должна была дать показания по делу о загадочном исчезновении первой жены Роберта Дерста.

Из тюрьмы – прямиком в больницу. 78-летнего Роберта Дёрста доставили в реанимацию больницы Стоктона – города в штате Калифорния накануне. Врачи боролись за жизнь осужденного. Но сердце старика-миллионера не выдержало. Наследник одной из крупнейших финансовых империй США скончался. В тюрьме после приговора он провел всего три месяца, таким коротким был его пожизненный срок.

"Согласно решению суда, господин Дёрст, вы приговариваетесь к пожизненному тюремному заключению, без возможности помилования и освобождения", – огласил судья.

Роберта Дёрста можно назвать человеком, прожигавшим жизнь. Сам он не раз признавался: денег у него больше, чем он в состоянии потратить. А его судьба была наполнена лихими поворотами в стиле криминальных драм. В 1982 году пропала его первая жена – студентка колледжа Кетлин Дёрст. Перед этим якобы она заявляла о желании развестись с мужем. Тогда улик против Дёрста не было.

"Боб познакомился с Кейти через общих друзей. Худшая вещь, которая произошла с ней, – это знакомство с Бобом. Что бы я сказала ему? Где моя дочь? Что ты с ней сделал?" – горюет мать Кетлин Эмм Маккормак.

Накануне рождества 2000 года нашли мертвой еще одного близкого Дёрсту человека – Сьюзан Берман. Подруга миллионера и писательница была убита у себя дома близ Беверли-Хиллз выстрелом в затылок, словно во время бандитской разборки. А произошло это как раз перед тем, как женщину планировали допросить полицейские об убийстве Кетлин Дёрст. По одной из версий, Сьюзен могла знать о причастности своего друга Роберта к расправе над женой. Примечательно, что после убийства кто-то отправил в полицию письмо, в котором сообщался адрес, где произошло убийство. Дёрст после этого подался в бега. Затаился в Техасе, а вскоре в заливе нашли расчлененные останки его соседа Мориса Блэка. Мужчина узнал находившегося в федеральном розыске богача и собирался сообщить об этом в полицию. Но не успел. За убийство Блэка в 2003 году Дёрст предстал перед судом. У обвинения были неоспоримые доказательства вины кровавого миллионера: на ноже, двух пилах и топоре были обнаружены его следы. Но его адвокатам удалось убедить присяжных: это была самооборона. Блэк первым кинулся с пистолетом, а Дёрст лишь защищался. От тела избавился в панике.

Доказательств причастности Роберта Дёрста к убийству Сьюзен Берман сыщики тогда не нашли. И Дёрст так и ушел бы от ответственности, если бы не случай. В 2015 году телекомпания HBO снимала документальный фильм о жизни наследника империи недвижимости: "Проклятье. Жизнь и смерти Роберта Дёрста". В какой-то момент журналисты загнали миллиардера в тупик. Дёрста спросили о схожести почерков в письме за его авторством и в той самой записке, которую кто-то прислал в полицию после убийства Сьюзен Берман. В образцах совпадали даже ошибки. После интервью Дёрст вышел в коридор и в чувствах стал говорить сам с собой. Забыв, что камера все еще пишет звук, а на его одежде микрофон.

"Какого черта я наделал? Убил их всех, разумеется", – сказал миллионер.

Именно это признание стало поводом инициировать новое расследование по делу об убийстве Сьюзен Берман. Следствие и судебное разбирательство длились шесть лет. Дёрст своей вины так и не признал, но в этот раз присяжные ему не поверили. Так 78-летний мужчина отправился отбывать пожизненный срок. И хотя главный герой этой невероятной истории длиной в жизнь уже мертв, вопросов после его ухода осталось слишком много, чтобы навсегда забыть о Роберте Дёрсте. Например, близкие его первой жены до сих пор ничего не знают о ее судьбе. А кое-кто и вовсе считает Дёрста причастным к серии исчезновений женщин по всей Америке. Эскиз предполагаемого похитителя одной из пропавших девушек напоминает Дёрста. Будут ли эти преступления когда-то расследованы, а тайны кровавого миллиардера до конца раскрыты – неизвестно.