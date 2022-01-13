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13 января 2022 17:14

ОБСЕ "безобразно" проигнорировала ситуацию в Казахстане


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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который транслировала платформа "Смотрим", заявила, что игнорирование ситуации в Казахстане со стороны ОБСЕ – "безобразно", и возникает вопрос о работе секретариата этой организации.

"А существует ли секретариат этой организации? Что там с руководством? На новогодних ли праздниках они все были или уже вернулись в Вену?" – сказала Захарова.

Видимо, отметила дипломат, она "уже не должна говорить про ОБСЕ " после событий в Казахстане и "безобразного игнорирования ситуации" со стороны этой организации.

На этом брифинге Мария Захарова сообщила, что граждане России во время беспорядков в Казахстане не пострадали.

Акции протеста начались в некоторых городах Казахстана 2 января. Через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и погромы, которые сопровождались нападениями на военнослужащих, полицейских, органы власти в Алма-Ате и некоторых других городах страны, которым нанесен большой ущерб.

Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно, передает ТАСС. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили на помощь властям республики миротворцев.

На данный момент, по данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах Казахстана.

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