Лавров рассказал о расширении ОДКБ

Существует возможность расширения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. Трансляцию пресс-конференции ведет медиаплатформа "Смотрим".

Членами ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан​​​.

В уставе ОДКБ записано, что страна, желающая вступить в ОДКБ, должна обратиться в организацию с такой просьбой, отметил Лавров.

Страны-участники ОДКБ подписали протокол, который вносит изменения в устав организации. Теперь в ОДКБ могут появиться страны-партнеры и страны-наблюдатели, пояснил министр.

Интерес со стороны других стран к налаживанию контактов с ОДКБ есть, заключил Лавров.