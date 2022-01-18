Зеленский ждет вторжения РФ, а оппозиция отмечает годовщину Переяславской рады

Военные самолеты Великобритании облетают территорию Германии ради Украины. Лондон отправляет оружие Киеву, а Берлин против. Ради Украины или, что скорее, назло России на далекие заокеанские полигоны свои подразделения направила Канада. Все это, понятно, не без одобрения Штатов. 18 января стало известно о тайной встрече президента Украины Зеленского с главой ЦРУ.

368 лет Переяславской Раде – воссоединению Украины с Россией. Но одна только "Оппозиционная платформа – За жизнь" 18 января в Харькове возлагает цветы к памятнику гетману Богдану Хмельницкому.

"Нас рвут на части, каждый день власть поступательно только тем и занимается, что стравливает два братских народа", – заявляет депутат Харьковского городского совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Лесик.

А в международной исторической конференции по этому поводу с украинской стороны участвует единственный ученый – академик Толочко.

"К сожалению, у нас запрет за запретом. С 16-го числа вступило в силу одно из положений о запрете русского языка в средствах массовой информации. Наверное, не ровен час, как запретят его и в научных публикациях. Это очень печально, потому что действительно два народа родственных", – говорит академик НАН Украины Петр Толочко.

У украинских властей другие заботы – уже почти год президент Владимир Зеленский ежедневно ждет российского нападения.

"Хочу поблагодарить сразу за то, что вы нас поддерживаете не только на словах. Мы все это чувствуем: военную помощь во время агрессии со стороны Российской Федерации", – это слова украинского лидера, обращенные к США.

В The New York Times якобы нашли дополнительные свидетельства подготовки вторжения: "Россия начала вывозить семьи сотрудников своего посольства в Киеве. 5 января Украину покинули 18 человек, в основном жены и дети дипломатов, которых посадили на автобусы до Москвы. В ближайшие дни из страны уедут еще 30 человек – сотрудники российских посольства в Киеве и консульства во Львове".

Только вот на кадрах, снятых у российского посольства 18 января, никакой эвакуации, в здании горит свет, и стандартная охрана у входа. Посольство и генконсульства России на Украине работают в штатном режиме. Делают они это вопреки нападениям на российские загранучреждения со стороны украинских радикалов и провокациям местных силовиков. Но об этом американские СМИ не писали и не напишут.

Материал канадских The Global News об отправке на Украину спецназа помечен маркировкой "эксклюзив". Но на имеющихся кадрах горы и пустыня, точно не украинский ландшафт.

"Канадский контингент на Украине сейчас составляет 200 человек. Можем ли мы отправить больше?" – задаются вопросом канадские СМИ.

О переброске британских подразделений рассказывает The Daily Mail, уточняя, что далеко не все европейские союзники с этим согласны – это видно по траектории движения авиации. Британские войска направляются на Украину, но Берлин запрещает самолетам королевских ВВС пересекать воздушное пространство Германии.

Советник украинского президента Арестович, который в каждом своем выступлении нахваливал иностранную военную помощь, уволился.

"Зеленский, он же пришел на чем? На разговорах с людьми, на обращениях. Он не всегда гладко говорил, но искренне. А теперь? Вы давно видели или слышали его обращения, не записанные заранее? В кого мы превратились: протоколы, справки, зайдите позже? Больше удара себе по яйцам ведь нельзя и нанести было", – объясняет Алексей Арестович.

А первый вопрос украинских журналистов к американским сенаторам, которых накануне принимал Зеленский, не о вооружениях, а о судьбе бывшего президента Порошенко.

"Мы в Америке уважаем верховенство закона, и мы хотим быть уверенными, что его ситуация разрешится по справедливости, и суд примет нужное решение", – заявил сенатор США Роб Портман.

Порошенко, которого обвиняют в государственной измене, 17 января вернулся из Польши, и киевский суд, затянувшийся почти до полуночи, так и не смог определить ему меру пресечения – заседание перенесли на 19 января.

"Говорят, что на Крещение черти дохнут. Они собираются огласить решение как раз на Крещение, 19-го числа. Давайте им покажем, как мы умеем праздновать великие христианские праздники", – призвал экс-президент Украины.

А 18 января с купола Софии Киевской, самого знаменитого на Украине памятника русского зодчества, упал золоченый крест – переломилось место, где железо основания стыковалось с бронзой. Эти материалы "съели" друг друга, просто как шоколадку, говорит служитель. Такое, на памяти историков, случалось лишь единожды – в 1943-м, когда Киев был под немецкой оккупацией.