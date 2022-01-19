Эпидемиолог опроверг возможность заражения ковидом от хомяков

Вспышка заболеваемости коронавирусом среди хомяков в Гонконге вряд ли вряд ли повлияет на рост заболеваемости среди людей, считает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Ранее сообщалось, что в Гонконге расследуют случай заражения более десятка хомяков коронавирусом и возможность передачи его человеку. Всех этих животных, ранее купленных в качестве домашних питомцев, велено сдать на усыпление. Однако точных данных о том, что именно хомяки стали источником заражения сотрудников зоомагазина, нет, цитирует РИА Новости Провоторову.

Она напомнила, что за время пандемии животные уже не раз подвергались уничтожению из-за подозрения на передачу вируса человеку: в Дании массово истребляли норок, в ветклиники обращались владельцы собак и кошек с просьбой усыпить питомца из-за страха заразиться от него.

"Паниковать не стоит", – призвала эпидемиолог и напомнила о том, что вирус в основном передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Поэтому необходимо носить маски, чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и избегать посещения мест с большим скоплением людей.