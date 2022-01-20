Российские военные медики совершили прорыв в тестировании на ковид

Выяснить, есть ли у человека COVID, теперь можно за 30 минут. Министерство обороны презентовало новый способ тестирования. Это не ПЦР, это проще и безопаснее.

Лэмб-тестирование ещё не на слуху, но скоро точно войдёт в оборот. Этим методом уже диагностируют туберкулез, гепатит и многие другие заболевания. Благодаря военным российским медикам он теперь адаптирован и для выявления ковида.

Внешне процедура прежняя, как и при ПЦР, забор биоматериала одинаковый. Меняется технология анализа. Например, исключён этап пробоподготовки.

"Преимущество – в отсутствии подготовки к анализу, которая занимает продолжительное время, занимает дополнительное оборудование, мощности, требует дополнительных расходных материалов или активов. Время проведения самого анализа сокращено до 30 минут", – говорит Андрей Кузнецовский, заместитель начальника филиала 48 ЦНИИ Минобороны РФ.

Сегодня в лаборатории медики из более 20 регионов проходят обучение. Мы наблюдаем их работу в режиме реального времени. При этом количество необходимого оборудования для тестирования задействовано минимальное, а значит перейти на эту систему сможет большее количество медицинских центров. Раннее выявление вируса – важный этап в борьбе с инфекцией. Чем раньше человека начнут лечить, тем ниже риски осложнений и, что самое важное – смертности.

"Проводить анализ с данным набором реагентов можно в любой лаборатории, в которой есть оборудование для проведения ПЦР", – говорит Александр Маношкин, заместитель начальника отдела 48 научно-исследовательского института Минобороны.

- С чем это связано?

- Исследование проходит на том же самом оборудование, на том же программном обеспечении и визуально не сильно отличается.

За период пандемии военные медики внесли огромный вклад в борьбу с вирусом. Специалисты научно-исследовательского института Министерства обороны участвовали в разработке первой российской вакцины "Спутник V".

Новая научная разработка – уникальна, уже известно, что аналога такому набору реагентов нет ни в одной стране.

Реагенты уже зарегистрировали в системе здравоохранения. В ближайшее время по новой, упрощенной и быстрой системе тестирования смогут работать все медицинские центры. Мощности производства достаточно для поставок наборов реагентов во все города России.