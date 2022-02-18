Защита "три в одном": в России появится новая вакцина от ковида

В центре Гамалеи готовятся к испытаниям новой вакцины от коронавируса COVID-19. Ее разработали на основе вирусоподобных частиц. Добровольцами станут 600 человек. В чем особенность препарата?

Это будет защита "три в одном" – от уханьского штамма, от "дельты" и от "омикрона", говорит Александр Гинцбург. В научном центре имени Гамалеи вот-вот начнут клинические исследования новой антиковидной вакцины на основе вирусоподобных частиц. Самого коронавируса COVID-19 в препарате нет, только S-белки – те, что придают ему форму короны. Они безопасны.

"Эта частица не содержит никакого генетического материала, никакого вируса, поэтому она полностью безвредна, – отмечает Александр Гинцбург. – Планируется, соответственно, возможность получения такой вакцины для широкого гражданского оборота – где-нибудь, я думаю, в середине осени этого года".

Вакцинация от ковида – прямо на перемене. В прививочном кабинете ученики двадцать первой школы Костромы. Старшеклассники говорят, что с прививкой даже экзамены сдавать будет легче – больше уверенности в себе и в своем иммунитете. "Чтобы не заболеть во время экзаменов, – отмечает одиннадцатиклассница Анастасия Шушкевич. – И в нашей семье прививаться считается нормой".

Детские ковидные центры начали работать в Иркутской области. Богдан Нецветаев вирус почти победил – осталось только от кашля избавиться. У школьника чуть ли не вся семья ковид подхватила, но переболели в легкой форме. "У меня заболел младший ребенок, дочь, потом средняя девочка заболела, – рассказывает мама Богдана Ольга Нецветаева. – Все вместе с ребятишками мы поехали к педиатру, где сдали анализ на COVID-19".

В Саранске к тем, кто экспресс-тест еще не делал, но уже чувствует себя нездоровым, направляется скорая помощь в усиленном составе. Вместе с фельдшером зачастую едет и главврач станции – помочь коллегам справиться с нагрузкой.

В Москве кривая заболеваемости уже почти неделю идет вниз. Но это не повод откладывать ревакцинацию и уж тем более первичную вакцинацию, утверждают врачи.

Пандемия не просто стала причиной тотальной мобилизации всей системы здравоохранения – она выявила особые "позитивные тренды", говорит Сергей Собянин. Это прежде всего инновационные стартапы в области медицины. Их оказалось так много, что в столице открыли Профильный центр инновационных технологий – чтобы воплощать идеи из разных регионов в масштабах страны.

"Центр медицинских технологий Москвы призван решать сразу несколько задач, – рассказал мэр. – Во-первых, это одно окно для клинических испытаний, чтобы можно было довести до промышленного масштаба те инновации, которые предлагаются на рынке. Второе – это оказание содействия инновационным компаниям. И третье – содействие ведущим клиникам, поддержка инновационных команд, которые работают в этих клиниках".

Например, больница в Коммунарке получила сразу два гранта. Один – для исследований в педиатрии, второй – для проекта по сохранению свойств антибиотиков. Микробы научились не реагировать на эти препараты. "Одна из глобальных угроз человечеству-антибиотикорезистентность, – напоминает Денис Проценко, главный врач ГБУЗ Городская клиническая больница № 40 ДЗМ. – И попытки мониторинга проводим и мы. Но мы еще хотим разработать средство преодоления устойчивости, чтобы у нас были надежные инструменты для спасения жизни больных".

И здесь снова опыт пандемии коронавируса помогает, говорят эксперты. Лаборатории набрали нужный темп – от научной мысли до конвейера с ампулами теперь всего несколько месяцев. И это вполне может стать определяющим фактором в игре наперегонки с вирусом.

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