Центр Гамалеи набирает добровольцев

Стало известно о новом этапе испытаний назальной вакцины от ковида в России. В Центре имени Гамалеи сообщили, что 15 января начинается набор добровольцев. Всего будет несколько групп, в том числе, не привитые от коронавируса и не переболевшие.

Ранее разработчики этой формы "Спутника" заявили, что новый вид вакцины выйдет на рынок в первом квартале будущего года.

Он будет особенно эффективен против штамма "омикрон", мешая его распространению. В НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в свою очередь, считают, что новая мутация ковида в 5-7 раз заразнее предыдущих.

Молодёжь и вакцинированные как правило переносят заболевание легко. Вместе с тем, отмечают в ведомстве, постковидный синдром после "омикрона", скорее всего, будет таким же, как после других штаммов. Особой заботы при этом заслуживают пожилые пациенты.

В России этот вид коронавируса пока распространён мало, подтверждённых случаев – несколько десятков. И вот в Санкт-Петербурге первая жительница, у которой выявили "омикрон", выздоровела. Она перенесла инфекцию в среднетяжёлой форме, находясь в индивидуальном боксе больницы.

Общий уровень заражаемости ковидом в России падает. И это позволяет регионам смягчать ограничения. Так, в Тюменской области отменили запрет на работу ночью для заведений общепита, дискотек и ночных клубов. Но только для тех, где принимают посетителей по сертификатам здоровья или с отрицательными ПЦР-тестами.

По данным оперштаба, опубликованным накануне, в России за прошедшие сутки выявили чуть более 21 тысячи инфицированных коронавирусом. Выздоровели из ранее заболевших почти 43 тысячи.