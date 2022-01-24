"Удаленка" в Москве продлена до 1 апреля, и это не шутка

Указом мэра Москвы в столице до 1 апреля текущего года продлен режим удаленной работы. Ранее этот период должен был закончиться 25 февраля.

Начиная с понедельника, 24 января, практически все организации в столице должны перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов штата. При этом домой должны отправиться все сотрудники старше 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями.

Специалисты говорят, что это более чем щадящие требования. Впрочем, есть и ряд исключений. Так, граждане, которые переболели коронавирусом не более полугода назад, могут продолжать работать на месте. Это касается и вакцинированных сотрудников.

Многое зависит и от видов деятельности организаций. В обычном режиме продолжат работать аптеки и больницы, магазины продуктов и товаров первой необходимости, чрезвычайные службы, производства с непрерывным технологическим процессом, а также организации, которые занимаются неотложным ремонтом. Повседневная логистика, связанная, например, с продуктовыми магазинами, тоже должна оставаться бесперебойной.