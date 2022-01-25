Россия отменила карантин для прибывающих из ряда стран Африки

Согласно указу главы Роспотребнадзора Анны Поповой, с 26 января отменяется постановление, введенное в связи с распространением штамма "омикрон", об обязательном режиме самоизоляции для россиян, пребывающих из ряда африканских стран: ЮАР, республик Зимбабве, Мозамбик, Танзания, Мадагаскар, Намибии, а также Гонконга.

С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщалось, режим самоизоляции с прохождением двукратного лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР для пребывающих из вышеперечисленных стран, был введен 8 декабря.

Ранее Анна Попова рассказала, люди какого возраста наиболее подвержены заражению штаммом "омикрон".