Украина вооружается и готовит бомбоубежища

На Украине растет военная истерия. По всей стране началась подготовка бомбоубежищ, а в МИДе разработали очередной план сдерживания России. Как всегда, его ключевое положение – заручиться зарубежной поддержкой и обеспечить с Запада поставки оружия.

"Тревожный чемоданчик" народного депутата на случай войны: документы, вещи первой необходимости и одежда. Спросить украинских парламентариев, что они возьмут с собой, если на Украину нападут, решил портал "Страна.ua". С какой целью? Сказать трудно. Но некоторые ответы народных избранников оказались очень интересными. А вот представитель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович посоветовал коллегам взять с собой мозги. Но как бы ироничны не были ответы нардепов, другие украинские политики о возможном нападении рассуждают всерьез – с телеэкранов.

Мэр Киева Виталий Кличко, например, хоть и надеется на дипломатичное разрешение ситуации, четкий план на случай войны разработал: "Ключевым бомбоубежищем в городе Киеве также будет выступать киевский метрополитен, который не дай Бог, в случае "часа Ч", будет готов принять людей, которые могут укрыться при возможном нападении. В случае чрезвычайной ситуации у нас есть сирены, которые будут оповещать о данной угрозе".

Подготовку бомбоубежищ начали и в других городах страны. В Харькове, например, решили проверить готовность нынешних помещений и открыть дополнительные укрытия. Правда, судя по фото, состояние убежищ вызывает много вопросом, однако в власти городе заверили, что 80 % из них готовы к использованию. Виктор Широкий, сотрудник департамента взаимодействия с органами правопорядка и гражданской обороны, рассказал о расчистке неработающих бомбоубежищ: " В последнее время активизировали работу. Сейчас мы находимся в одном из простых гражданских укрытий, в подвале жилого дома".

Канада в то же время объявила о продлении операции "Объединение" на Украине еще на три года. Она предполагает выделение дополнительных средств, поставки оружия и переброску еще части военного контингента Канады.

Премьер Канады Джастин Трюдо уже обещает: "В связи с ростом напряженности и необоснованной российской агрессией Канада будет оказывать постоянную поддержку Украине, чтобы она могла защитить себя. Пусть не будет никаких сомнений в том, что Канада вместе со всеми демократическими союзниками твердо стоит за Украину".

В поставках оружия на миллионы долларов участвует не только Канада. Франция, Польша, Великобритания, Эстония и Литва – и список еще не полный. Посол ФРГ в Таллине заявила, что страна прорабатывает возможности передачи Украине 122-миллиметровых гаубиц немецкого производства. Нидерланды, по данным источника Times, готовы отправить снайперские винтовки и противотанковые комплексы.

Тем временем ВСУ Украины разместила установку ЗУ-23-2 в жилом районе подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщила разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики.

Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин рассказывает, что украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ. Так, в районах населенных пунктов Кряковка и Орехово-Донецкое мобильные группы 20 батальона РЭП с помощью станции Гукавель АД осуществляли подавление сигналов в каналах управления миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данных районах военной техники".

Ну а пока украинские силовики продолжают размещать оружие, план по сдерживанию России представил министр иностранных дел Украины. Его он озвучил в ходе рабочей поездки в Данию. По мнению Дмитрия Кулебы, работать западу нужно по четырем основных направлениям:

"Первое – это политические скоординированные послания России, что ее потенциальное вторжение в Украину провалится, будет встречено с очень жестким политическим и экономическим сопротивление со стороны наших западных партнеров. Второй элемент – это подготовка экономических санкций против России".

Еще два направления – укрепление сотрудничества с Украиной в военной сфере и в сфере обороны. И поддержка экономической и финансовой стабильности страны. Речи о выполнении минских договоренностей самой Украиной, конечно, не было. Хотя еще на вчерашних переговорах советников лидеров нормандской четверки участники договорились, что перемирие в Донбассе должно соблюдаться.

"Мы договорились, что независимо от разночтений по минским соглашениям, которые есть у Украины, представителей Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться. И то соглашение, которое было подписано в июле 2020 года, должно по букве и по духу выполняется обеими участниками соглашения", – уверен замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Следующий раунд переговоров пройдет уже через 2 недели. И российская сторона надеется, что на этот раз он будет более продуктивным.