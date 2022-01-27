При ответе России США и НАТО придерживались "золотого правила"

Украинские власти видели ответы США и НАТО по гарантиям безопасности до того, как они были переданы России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, у них нет возражений насчет содержания ответов. Для них важно то, что Вашингтон остается в тесном контакте с Киевом, не принимая никаких решений без Украины. Это золотое правило, отметил Кулеба на своей странице в Twitter.

В среду, 26 января, США и НАТО передали России ответы по гарантиям безопасности. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что их содержание в ближайшее время станет известно широкой общественности.