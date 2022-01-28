Дети, онкология, ковид: есть тревожные тенденции

Введенные в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции ограничения не должны распространяться на лечение детей с онкологическими заболеваниями. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, по словам которой она видит в этой сфере "тревожные тенденции".

По словам Кузнецовой, с началом пандемии ковида родители стали говорить о различных проблемах при оказании детям с онкозаболеваниями медицинской помощи. Ситуаций, когда объявленная в некоторых регионах приостановка плановой госпитализации начинает касаться пациентов с онкологическими заболеваниями, быть не должно.

Своих коллег-депутатов Анна Кузнецова просит взять на особый контроль в своих регионах оказание медпомощи детям с онкологией в полном объеме, передает РИА Новости. Она также отметила обеспокоенность как родителей, так и врачей по поводу использования для лечения маленьких пациентов препаратов-аналогов – "дженериков". Вице-спикер ГД в этой связи обращает внимание на проблемы в отечественной фарминдустрии, не производящей некоторые жизненно важные лекарства в необходимых объемах.