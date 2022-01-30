Врач рассказал, чем заменить горячую ванну при ОРВИ

При ОРВИ нельзя принимать горячую ванну, заявил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. По словам эксперта, гигиена очень важна, ведь через пот выходят токсины. Но нужно поддерживать состояние больного через щадящие процедуры. При повышенной температуре рекомендуется обойтись влажными обтираниями, потом насухо вытереться, главное, чтобы в комнате не было сквозняков. При удовлетворительном самочувствии можно принять теплый душ, не более 5-7 минут, но горячая ванна не допускается. Организм борется с инфекцией, системы работают в режиме повышенной нагрузки, а горячая вода только усилит нагрузку на сердце и спровоцирует повышение температуры. Эфирные масла, обладающие противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, можно капнуть на салфетку или добавить в аромалампу. При ознобе — согреваться только сухим теплом, надеть шерстяные носки, укрыться еще одним пледом. Температуру до 38 сбивать не стоит.

Баню и ванну лучше отложить до полного выздоровления.

Тяжельников подчеркнул, что при первых признаках болезни можно получить аудиоконсультацию врача или прийти без записи в ближайшую поликлинику, сейчас в столице время ожидания не превышает 30 минут. Маломобильные граждане или тяжело болеющие могут позвонить на номер 122, тогда врач придет на дом, передает РИА Новости.