Президент РАН не видит в "омикроне" предмета для паники

Снижение смертности от COVID-19 и количества тяжелых случаев на фоне роста заболеваемости дает основания для оптимизма, считает президент Российской академии наук, академик Александр Сергеев.

"Это внушает оптимизм, потому что коронавирус становится похожим на некоторые сезонные заболевания, в том числе ОРВИ", – сказал Сергеев.

Академик рассказал, что среди его коллег и знакомых многие с положительным тестом ПЦР, но нет тяжелых случаев, главная неприятность вируса – температура один-два дня. Свести число тяжелых случаев к минимуму позволит поголовная вакцинация, уверен Сергеев.

"То есть должна быть регулярная вакцинация, максимально полная", – сказал он ТАСС.

Сергеев остерегается утверждать, что заболевание протекает совсем бесследно, но и предмета для какой-то паники не видит, ситуация, по его словам, гораздо спокойнее, чем ранее.

"Омикрон" сейчас доминирует над "дельтой" в России. За минувшие сутки выявлено 121 тысяча 228 новых случаев заражения коронавирусом – это новый максимум. Умерло 617 человек, последний раз такие цифры наблюдались в июле 2021 года.