Как получить 100-процентную защиту от "омикрона": заявление Гинцбурга

Руководитель НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что можно получить 100-процентную защиту от штамма "омикрон" коронавируса COVID-19.

Иммунитет от "омикрона" на 3 месяца будет у тех, кто ревакцинировался "Спутником Лайт". Антитела против "омикрона" имеют сто процентов людей, бустированных таким образом.

Среди тех, кто просто вакцинировался, но не прошел ревакцинацию, защищенных от "омикрона" – 75 процентов, передает телеканал "Россия 1".

Кроме того, Гинцбург рассказал, что Центр уже готовит новые платформы для защиты от следующих мутаций вируса. Идет подача документов на разрешение испытаний соответствующих препаратов.

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