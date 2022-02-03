Освоение Украины: что происходит

Задачей дальнейшего военного освоения НАТО территории Украины объяснил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич шумиху вокруг ожидаемого "вторжения" РФ. Он напомнил, что с подачи США пропагандистская шумиха на данную тему была развернута 31 января в Совете Безопасности ООН. При этом созыв заседания был использован только как повод "для очередного антироссийского шоу".

Лукашевич пояснил, для чего нужна такая тактика: "Прежде всего – оправдать саботаж реализации Минских договоренностей властями Украины. Помимо этого, подвести информационную основу под дальнейшее военное освоение НАТО территории этой страны".

Кроме того, продолжил российский дипломат, США и их союзники хотят обосновать свои нелегитимные, односторонние действия в международной экономике, а также использовать резолюцию 2202 Совета Безопасности ООН для достижения своих целей.

Российский постпред также выразил сожаление в связи с действиями Польши, которая в 2022 году председательствует в ОБСЕ, присоединившейся к "накачке" Украины летальными вооружениями. По его словам, 30 января из Варшавы на Украину прибыл военно-транспортный самолет с первым грузом, одобрено решение о поставках ПЗРК "Молния", заявлено о возможности поставок беспилотников.

"Укладываются ли такие действия в роль, отводимую действующему председательству в ОБСЕ? Не говоря о принятых в рамках нашей Организации обязательствах воздерживаться от поставок летальных вооружений в кризисные регионы", – задался вопросами Лукашевич, выступая на заседании постсовета ОБСЕ 3 февраля.

Он также напомнил об анонсированном визите на Украину действующего председателя организации, главы МИД Польши Збигнева Рау. Как ожидается, он прибудет в Киев 9 февраля. Политик собирается отправиться и в Донбасс, правда, лишь в подконтрольную Киеву часть.

Оказание военной и политической поддержки одной из сторон конфликта и игнорирование представителей Донбасса, по мнению Лукашевича, не лучшее начало для того, чтобы проявить себя "честным брокером" в вопросах содействия урегулированию. Постпред РФ призвал польских коллег серьезно задуматься на эту тему, пишет РИА Новости.