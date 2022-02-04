Пятая за 24 часа: ближайшее окружение Джонсона редеет

От премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона один за другим уходят ближайшие соратники. В пятницу в отставку подала специальный советник премьера по вопросам женщин и равенства, экстремизма и департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Елена Нарозански.

Она стала пятой сотрудницей, покинувшей Даунинг-стрит за последние 24 часа из-за скандала с вечеринками в правительстве во время ограничений по коронавирусу.

Как сообщает канал Sky News, ранее отказались от занимаемых должностей директор по коммуникациям на Даунинг-стрит Джек Дойл, руководитель аппарата премьера Дэн Розенфелд, секретарь Мартин Рейнольдс и советник Джонсона по политическим вопросам Мунира Мирза.

Скандал в британском обществе разразился после того, как стало известно о вечеринках в 2020-2021 годах на Даунинг-стрит. В это время от жителей Лондона требовали строгой изоляции, пишет "Интерфакс".

Хотя премьер Джонсон извинился за нарушение антиковидных мер, его политическое будущее поставлено под сомнение.

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