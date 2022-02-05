Лукашенко рассказал про обиду на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что почувствовал обиду, когда узнал о задержании 33 россиян на территории республики в 2020 году. Он признался в этом в эфире программы "Соловьёв LIVE" 5 февраля. Трансляция и видео доступны на медиаплатформе "Смотрим".

На вопрос журналиста Владимира Соловьева, был ли Лукашенко обижен на Россию, белорусский лидер откровенно ответил: "Очень". По словам Лукашенко, он поверил в то, что россияне приехали в Белоруссию для дестабилизации ситуации в стране.

Тогда, рассказал глава Белоруссии, он сразу же связался по телефону с президентом России Владимиром Путиным и впоследствии сделал это еще несколько раз. Разговор, по его словам, вышел "жесткий".

"Мы начали расследовать, я с Путиным трижды на эту тему говорил. Он говорит: "Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут". Это уже через неделю или несколько дней выяснилось", – рассказал белорусский президент.

Сейчас, комментируя историю с так называемыми "вагнеровцами", Лукашенко назвал ее "мелочью" и "пылинкой" в отношениях с РФ. Из-за этого РФ и Белоруссия никогда не стали бы начинать "драку", убежден он.