Известные страховые компании провели исследование с целью выяснить, интересуются ли россияне ковидным статусом на первом свидании. Оказалось, что 83 процента не будут требовать отрицательный тест на коронавирус или свидетельство о вакцинации.

Из них 44 процента считают, что это неприлично, 23 не будут этого делать, потому что не боятся заболеть, а у 16 процентов опрошенных есть свидетельство о вакцинации, что позволяет им не спрашивать партнера о ковидном статусе.

Однако россияне все-таки стали внимательнее к этому вопросу. За год доля тех, кто на первом свидании попросит партнера отрицательный тест на ковид или свидетельство о вакцинации, выросла почти вдвое: с 10 до 18 процентов, передает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

При этом каждый девятый респондент сделает это, поскольку иначе невозможно пригласить партнера на свидание в ресторан, кафе, театр или кинотеатр, а 7 процентов – из соображений защиты здоровья.