Российский фрегат "применил средства" против американской подлодки

Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России обнаружили в районе проведения учений американскую подводную лодку типа "Вирджиния". Российские моряки потребовали от нарушителя территориальных вод РФ всплыть, но экипаж лодки не подчинился требованиям.

Как сообщили в субботу в Минобороны России, экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" против лодки были применены соответствующие средства. Инцидент произошёл в 10.40 субботы в районе военно-морских учений у Курильских островов.

"Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Отряд кораблей ТОФ продолжил выполнять учебные задачи. Одновременно обеспечивается охрана государственной границы России, отметили в Минобороны.

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